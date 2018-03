Tombamento curioso #1

Todos os 165 bens tombados pelo Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) na Grande São Paulo viraram livro. Patrimônio da Metrópole Paulistana é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Cultura, o Museu da Casa Brasileira e a Editora Terceiro Nome. Está à venda por R$ 48 – e suas fotos poderão ser vistas até 20 de março em uma exposição no Museu da Casa Brasileira (Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.705, Jardim Paulistano) de terça a sábado, por R$ 4, e domingo, grátis.

A partir de hoje, este humilde blog inaugura uma microssérie de tombamentos curiosos em São Paulo. Vamos começar com:

Portal de Pedra do Antigo Presídio Tiradentes

O portal foi erguido em 1852, na antiga Casa de Correção – depois, Presídio Tiradentes –, criada em 1825. No início, eram detidos no local arruaceiros e escravos fugitivos. Durante o Estado Novo, para lá foram enviados presos políticos, entre eles o escritor Monteiro Lobato – que ocupou a cela número 1. Em 1972, o edifício foi demolido por causa das obras do Metrô. Permaneceu apenas o arco de entrada.