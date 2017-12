Todos pela Treze

FOTO: RAFAEL ARBEX/ ESTADÃO

Está marcada para terça (13), a 3ª edição do evento ‘13 na Treze’, organizado por um grupo de moradores e comerciantes do Bexiga. Eles pretendem chamar a atenção das autoridades para os problemas da Rua Treze de Maio – segundo eles, a via está em “situação de abandono”. Das 7h às 21h30, diversas atividades estão previstas para acontecer ali: limpeza da rua, pintura de guias, grafitagem de muros, recolhimento de lixo e até apresentação da escola de samba Vai-Vai.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 8 de maio de 2014

Tem Twitter? Siga o blog