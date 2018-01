Todos os sinais

__________________________________________

Entre 2013 e 2014, 18 pontos turísticos de São Paulo ganharam semáforos para pedestres estilizados, com ícones que representam os locais. O primeiro foi o Monumento às Bandeiras, escultura de Victor Brecheret (1894-1955), ali ao lado do Parque Ibirapuera. Em seguida, ganharam sinalizações especiais pontos como o Masp, o Teatro Municipal, o Edifício Copan, o Estádio do Pacaembu e a Estação Júlio Prestes. Também foram homenageados os bairros do Bexiga (com o ícone do compositor Adoniran Barbosa) e da Liberdade (com dois tipos de sinalização – um que remete ao portal do bairro; outro que destaca as luminárias características dali).

“Consiste num projeto-piloto voltado para destacar os pontos turísticos e as personalidades que marcaram a história de São Paulo”, explica, em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). “Em vez da figura representando o pedestre foi criado um adesivo com o símbolo turístico em homenagem à cidade. Essa identificação é colocada nos dois lados da travessia para os pedestres, sempre próximo ao monumento ou então numa área que remeta a algum personagem marcante.” A companhia informa que não há planos de instalar a sinalização em outros pontos.