Todos os natais

Com presépios de todos os tipos, está aberta a temporada de exposições natalinas em São Paulo. A mais curiosa, sem dúvida, é a do Mosteiro de São Bento (Lgo. de São Bento, s/nº, 3328-8799; até 27/12). Ali, é possível conferir instalações feitas de barbante, de caixas de fósforo, e até um grande presépio

mecânico – com mais de cem peças e cerca de 4 metros de extensão, ele levou 40 anos para ser construído e foi doado à instituição religiosa em 2009.

O mais importante presépio do mosteiro, entretanto, não integra a mostra. Trata-se de uma construção centenária, feita no mesmo estilo arquitetônico da basílica dos beneditinos, que só é mostrada ao público com uma liturgia especial, na véspera do Natal.

No Museu de Arte Sacra (Av. Tiradentes, 676, 3326-3336; até 6/1), começa domingo (7) a tradicional exposição de presépios – este ano, com 150 exemplares da coleção pessoal do administrador de empresas Celso Battistini Castro Rosa. A Exposição Franciscana de Presépios (Lgo. São Francisco, 133, 3291-2400; até 4/1) também começa neste domingo.