Todos juntos pela praça

Alunos da Escola Santi resolveram olhar para fora da sala de aula. Foram à Praça Santíssimo Sacramento, no Paraíso, e colocaram a mão na massa. Limparam, fizeram casas para pássaros, colocaram faixas coloridas para chamar atenção para as árvores… A ação não parou por aí. Agora, está sendo planejado um mutirão para revitalizar ainda mais a praça, no fim de junho. Além dos estudantes, devem participar funcionários da Prefeitura, comerciantes e moradores da região.

