Nem todas. As sete estradas estaduais que partem da capital, como a Castello Branco e a Raposo Tavares, têm como marco zero a Praça da Sé. Já as três federais (Presidente Dutra, Régis Bittencourt e Fernão Dias) começam a marcar a quilometragem na divisa dos estados.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 18 de abril de 2011

