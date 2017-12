Tinha uma favela onde hoje tem parque

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

__________________________________________Havia 186 barracos – e 204 famílias – instalados na região do Ibirapuera em 1952. O Departamento de Obras do município se encarregou de remover as pessoas dali, para que as obras do parque pudessem começar. Seis dos barracos foram transferidos para a favela do Canindé. O restante das famílias foi alocado em terrenos próprios, cedidos pela prefeitura.