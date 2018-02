Testemunhas da História

DO FUNDO DO BAÚ



__________________________________________

Inauguração do Parque Ibirapuera, em agosto de 1954. Primeira edição da Virada Cultural, em novembro de 2005. Comício histórico do movimento Diretas Já, em janeiro de 1984 (foto). Enterro do piloto Ayrton Senna, em maio de 1994. Há centenas de episódios históricos ocorridos em São Paulo que marcaram para sempre a memória daqueles que participaram, pessoalmente, desses eventos. Se você esteve em algum acontecimento do tipo – ou conhece alguém que tenha sido testemunha de fatos importantes – escreva para testemunhasdahistoriasp@gmail.com. Você vai nos ajudar a recontar essas histórias da História.