Teste: Jogo dos Sete Erros do quadro ‘Independência ou Morte’

Sete de Setembro e a imagem que mais vem à cabeça do brasileiro é, sem dúvida, o famoso quadro Independência ou Morte, pintado em 1888 pelo artista Pedro América (1843-1905). A peça, que integra o acervo do Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, poderá ser vista nesta quarta, mesmo com a instituição fechada – confira a programação especial do museu para a data.

Como a obra é uma representação idealizada do gesto de d. Pedro I, há vários exageros e equívocos históricos nela. A jornalista e escritora Juliana de Faria apontou os sete erros em seu livro Independência Ou Morte!, lançado em 2006 pela editora Panda Books. Faça o teste abaixo e confira se você entende tudo do assunto: