‘Teste do trocador’: fim do improviso no Shopping Morumbi

FOTO: DIVULGAÇÃO

Nos últimos meses, a reportagem do Estado testou os serviços destinados a mães e pais com bebês em 10 dos principais shoppings paulistanos – confira neste link. Os testes foram realizados sempre de forma anônima.

Entre as piores situações encontradas pela reportagem estava a do Shopping Morumbi. Reproduzo a seguir o trecho da reportagem original:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Quando a reportagem esteve no primeiro (Morumbi), na manhã do dia 3 de abril, foi de cara surpreendida com a informação de que o shopping, ao contrário da imensa maioria, não oferece carrinho de bebê como cortesia. Ao cliente com bebê restam, portanto, duas opções: ou levar o trambolho no porta-malas do carro ou locar (R$ 7 por dia) em uma empresa interna, indicada pelo serviço de informações do shopping. O trocador era um espaço improvisado dentro de um banheiro feminino. Ou seja, um pai desacompanhado da mulher não teria como trocar as fraldas do filho. Não havia sala de amamentação; para quebrar o galho, estava disponível uma cadeira para isso também dentro do banheiro feminino, contrariando normas de higiene.”

Ontem, recebi um e-mail da assessoria de imprensa do shopping informando que, após reforma, o Espaço Família do Morumbi será reinaugurado neste sábado (10). A julgar pelas fotos que me foram enviadas (duas delas ilustram este post), o cliente vai encontrar uma estrutura similar à dos principais shoppings paulistanos – que foram bem avaliados pelo teste.

Carrinhos, entretanto, continuarão sendo oferecidos apenas por uma empresa instalada dentro do shopping. Ao contrário da maioria dos centros de compras, que os emprestam de graça para os clientes, ali é preciso desembolsar R$ 7 por dia.

FOTO: DIVULGAÇÃO