O painel Desembarque dos Colonizadores e Subida da Serra, do artista Clóvis Graciano, feito em 1962, enfeita a nova unidade do Empório La Rioja, que foi inaugurada ontem, no centro. Mede 4m por 12m.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 12 de setembro de 2011

