Terror urbano na Oca

Com uma produção semanal de vídeos para o YouTube, o canal Lenda Urbana divulga nesta sexta uma websérie especial com cinco episódios, de cerca de 10 minutos cada. Nela, são contadas as histórias de lugares considerados mal-assombrados de São Paulo – o Edifício Joelma, o Castelinho da rua Apa, o Cemitério da Consolação, a Capela dos Aflitos e o Edifício Martinelli.

O material pode ser conferido, na íntegra, no vídeo abaixo:

Às 14h30, a série deve ser exibida na Oca do Parque Ibirapuera, dentro da programação do festival Telas. Em seguida, o produtor Daniel Pires conversa com o público.