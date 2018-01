Terraço Itália suspende visitas grátis

Com reportagem de PAULA FELIX

O Terraço Itália informou que, a partir de segunda (18), estão suspensas as visitas gratuitas à área externa do restaurante, no topo do Edifício Itália, prédio icônico do centro de São Paulo. De acordo com nota enviada à imprensa, a medida foi definida por conta de uma reforma nos elevadores do prédio e a suspensão vale por 90 dias.

A expectativa é que o programa de visitação gratuita ao local (de segunda a sexta, das 16h às 17h, exceto feriados) seja retomado em julho. Uma das mais famosas vistas do centro da cidade, o ponto é muito procurado sobretudo por turistas.

Construído em 1956, o Edifício Itália – cujo nome oficial é Circolo Italiano – já foi o maior prédio de São Paulo, com seus 165 metros de altura. Hoje, ocupa o segundo posto, perdendo para o Palácio W Zarzur, mais conhecido como Mirante do Vale. No terraço, onde se localiza o badalado restaurante, há uma vista de 360 graus da região central de São Paulo.