Tempo fechado

Fechar é o verbo da moda.

Governo de São Paulo fecha 94 escolas. Governo federal quer mais impostos para fechar as contas de 2016. Cantora faz show fechado. É preciso fechar as torneiras. Consumidores só querem fechar bons negócios. Instituto ainda está fechado. Avenida Paulista e vários outras fecham aos domingos para os carros. Em São Paulo, política de fechamento de ruas para o lazer começou por iniciativa de moradora da periferia. Corte de médicos na Santa Casa pode fechar leitos. Treinadores de futebol gostam desse mistério de fechar treinos. Estado fecha dados da PM. Com a crise, lojas estão fechando. Brasil fecha 1,24 milhão de vagas de emprego em um ano.

(fe.char)

v.

1. Tapar, vedar a abertura de ou em [td. : Fechar o zíper.Fechar porta/ janela/ buraco.]

2. Unir as partes de [td. : fechar um guarda-chuva]

3. Cicatrizar [int. : A ferida custou a fechar.]

4. Impedir a passagem ou acesso por; OBSTRUIR [td. : fechar uma rua] [td. : O semáforo fechou para os pedestres] [tdr. + para : Fecharam o viaduto para os caminhões.] [int. : Cuidado, o sinal vai fechar.]

5. Manter(-se) dentro de; TRANCARFIAR(-SE) [td. : À noite, fechavam o gato na saleta.] [tr. + para : Fechou-se no quarto para repousar.]

6. Finalizar, concluir [td. : fechar um acordo/uma conta]

7. Encerrar ou interromper o expediente ou o funcionamento (de) [td. : Eles só fecham a loja às 20h.] [td. : O restaurante fechou por falta de clientes.]

8. Inf. Int. Remover da tela por meio de comando [td. : fechar um programa / um arquivo]

9. Fig. Tornar-se retraído, circunspecto, insensível; RETRAIR-SE [int. : Ela se fecha diante de estranhos.] [tdi. + a : Fechou o coração aos problemas dos amigos.]

10. Tornar-se escuro e/ou chuvoso (o tempo) [int. : O tempo fechou de repente.]

11. Colocar limites em [td. : Um longo muro fechava a casa.]

12. Fazer a conta final de [td. : Fechou o balanço do semestre.]

13. Passar na frente de (pessoa, veículo etc.), prejudicando seu avanço [td. : O ônibus acelerou e fechou o táxi.]

14. Colocar(algo) em lugar ou recinto fechado [] [: Fechou as joias na gaveta.]

15. Cercar, assediar [tda. : As tropas fecharam os guerrilheiros na planície.]

16. Ter fim; CONCLUIR(-SE) [int. : Fecharam -se as inscrições.]

[F.: fecho + -ar. Hom./Par.: fecha (fl.), fechas (fl.), fecha (sm. [pl.]); fechais (fl.), fechais (sm.[pl.]); fecharia ( fl.), fecharias (fl.), fecharia (sf. [pl.]); fecho (fl.), fecho (sm. fl.), feches (fl.), feixe (sm. [pl.])]

Fechar com

1 Bras. Apoiar, concordar com, ficar a favor de (alguém): Neste caso, vou fechar com você, lutaremos juntos.

Fechar éclair

1 Ver Fecho ecler.

Fechar ecler

1 Bras. Tipo de fecho (us. em roupa, mala, bolsa etc.) em que dentes em ambas as partes que se devem unir ou separar vão se engatando ou desengatando à medida que se passa um cursor sobre eles; zíper.

Fechar pedrês

1 Arq. Fecho de correr, no qual uma haste se embute na soleira ou na verga da porta.