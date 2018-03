A foto acima, que integra o recém-lançado livro Museu do Futebol (escrito por Marianne Wenzel e Mauro Munhoz e editado pela RG), mostra a construção do Estádio do Pacaembu, inaugurado em 1940.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 1º de abril de 2013

