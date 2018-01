Tem samba no trem

__________________________________________

Pelo nono ano consecutivo, o Dia Nacional do Samba (2 de dezembro) é lembrado pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Desta vez, o ‘Samba no Trem’ será neste domingo (6), das 12h às 14h30. Um trem sairá da Estação Grajaú carregado de músicos, sambistas, passistas e admiradores e seguirá, direto, sem paradas intermediárias, até Osasco (Linha 9-Esmeralda). De lá, a composição retornará, com os sambistas desembarcando na Estação Socorro.

Ali perto, os participantes serão convidados a seguir até a Praça do Samba, onde a festa deve continuar. Na edição de 2014, cerca de 1,2 mil passageiros participaram da comemoração, de acordo com a CPTM.