Tem saci por aí

__________________________________________Dizem os ‘sacizólogos’ que, no porão de uma casa dentro do Parque da Água Branca, foram encontradas, engarrafadas, centenas de espécies de sacis. Isso fez com que a área verde da zona oeste se tornasse um ponto de encontro de admiradores dessa criatura folclórica.

Por isso, o local sedia neste sábado (1º) as comemorações do Dia do Saci – que é hoje, 31/10. Tem gincana, contação de histórias, apresentação musical… Tudo organizado pelo Espaço de Leitura do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. A programação completa pode ser conferida no link oesta.do/sacinoparque.

Observação: como o saci é um ser que não gosta de ser fotografado, esta nota é ilustrada por um desenho feito pelo pintor e historiador José Wasth Rodrigues (1891-1957).