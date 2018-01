Tem panetone…

__________________________________________

O panetone, quem diria, saiu das ceias natalinas de família e, neste ano, passou a integrar o cardápio de restaurantes paulistanos – em releituras moderninhas de clássicas receitas. Trata-se de uma parceria da Bauducco com alguns conhecidos estabelecimentos da cidade.

É o caso do Terraço Itália. Ali, neste mês, o cliente pode encarar uma sobremesa feita com rodelas do pão natalino ao rum, envolto em creme mascarpone e chocolate branco. Isso, no horário do almoço. Se for no jantar, a opção é um suflê de panetone com geleia de pimenta. Ambos os pratos custam R$ 29. No Chez Oscar, a clássica rabanada ganhou uma releitura: é feita com panetone, creme inglês e laranja. Também por R$ 29. Em versões a partir de R$ 74,50, o Chalezinho criou novas receitas de fondues – com opções que vão do doce de leite ao creme de avelã francês – servidos com pedaços do pão natalino. Uma base de panetone de chocolate acompanhada por sorvete de gianduia é o ‘grand gateau’ natalino do Paris 6. Custa R$ 38.