Com uma oficina de cinema, começa na próxima quinta-feira a sétima edição do Festival Cine Favela. O evento ocorre até 13 de novembro. Neste ano, serão mais de 460 filmes, de 11 países diferentes. Mais informações no site www.festivalcinefavela.com.br.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 15 de outubro de 2012

