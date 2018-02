CONJUNTO NACIONAL

Em cartaz até o dia 8 no Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2073), a mostra Meninas do Brasil traz 15 retratos livres de mulheres anônimas brasileiras nos traços do artista plástico Geraldo Lancerdine.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 29 de outubro de 2012

