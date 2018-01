Teatro onde era prostíbulo

Encenada em uma casa, na Penha, onde funcionava um prostíbulo, a peça ‘Casa de Tolerância’ pretende relatar casos de violência doméstica contra a mulher. Toda a pesquisa do grupo, a Companhia do Miolo, foi feita a partir de histórias ocorridas no endereço (R. Dr. Ismael Dias, 111). Os espectadores, apenas 15 por sessão, são convidados a comer uma galinhada preparada durante a peça – servida pelas atrizes. A temporada vai até 1º/5. Informações: ciadomiolo@gmail.com ou 3871-0871.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.