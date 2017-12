Hoje e amanhã, a partir das 18h, a fachada do Teatro Municipal de São Paulo vai receber as cores da bandeira da Alemanha. A intervenção, assinada pelo artista alemão Michael Batz, vai usar cerca de 250 lâmpadas e 300 metros quadrados de plástico colorido. Marca o início do ano da Alemanha no Brasil.

