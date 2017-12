Teatro ambulante

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

__________________________________________Já somam 150 mil os quilômetros rodados pelo projeto BuZum!, que leva teatro de bonecos a bordo de um ônibus caracterizado. Neste mês de férias escolares, a trupe ambulante planeja percorrer diversos pontos da cidade. No sábado (18), o ônibus-teatro estará no Parque Esportivo dos Trabalhadores, no Tatuapé; no dia seguinte, é a vez de estacionar no Museu da Imagem e do Som (MIS), nos Jardins. Mais informações sobre o projeto podem ser conferidas em www.buzum.com.br