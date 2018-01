Tapume reciclado

FOTO: DIVULGAÇÃO

Sete catadores de lixo foram incumbidos de conseguir a matéria-prima para o tapume que aparece na foto. No caso, quase 2 toneladas de madeira – destroços de portas, janelas e outras quinquilharias retiradas de caçambas de lixo espalhadas pela cidade. Desde o mês passado, a obra pode ser vista na Rua Cristiano Viana – altura do número 216 –, em Pinheiros. Curiosa e útil, a instalação é obra do artista Rodrigo Machado e foi idealizada por dois coletivos de intervenções urbanas – CafeNaRua e Conexão Cultural.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 6 de junho de 2014

Tem Twitter? Siga o blog