Em conversa veiculada pela Rádio Estadão, o arquiteto e urbanista Lúcio Gomes Machado falou sobre as expectativas urbanísticas da nova gestão e foi categoricamente contra a venda de equipamentos públicos. No caso da Ceagesp, ele teme que a cessão seja realizada sem um projeto definido pelo Poder Público. “Vender 700 mil metros quadrados para que a iniciativa privada decida o que vai ser feito ali é um suicídio urbano”, afirmou. Confira no player abaixo:

