IMAGEM: DIVULGAÇÃO

Com mais uma Virada Renascentista, o Centro Cultural Banco do Brasil encerra neste fim de semana a mostra Mestres do Renascimento, que trouxe para a cidade 57 obras do movimento artístico – entre elas, ‘Leda e o Cisne’, de Leonardo Da Vinci (acima). As portas estarão abertas a partir das 7h de amanhã (28) e só fecharão 39 horas depois, às 22h do domingo (29).

A exposição, inicialmente prevista para terminar no último domingo, foi prorrogada devido ao sucesso: até semana passada, 289 mil pessoas foram conferi-la. De São Paulo, os quadros renascentistas vão para Brasília. Na capital federal, ficam em exibição de 12 de outubro até 5 de janeiro de 2014.

Apesar dos bons números, não se trata do maior público do Centro Cultural Banco do Brasil. A recordista é a mostra ‘O Mundo Mágico de Escher’, que levou 381 mil visitantes ao museu em 2011. No ano seguinte, ‘Impressionismo: Paris e a Modernidade’ – que inaugurou em São Paulo essa ideia de abrir uma exposição a madrugada inteira em determinados dias – atraiu 325 mil pessoas.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 27 de setembro de 2013

