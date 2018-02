SPFW, 20 anos

__________________________________________

Quem for à 39ª edição do São Paulo Fashion Week (de 13 a 19/4, no Parque Candido Portinari. Av. Queiroz Filho, 1.365, Vila Hamburguesa) vai poder conferir a mostra ‘Sonhando Acordado’, que celebra o vigésimo aniversário da semana paulistana de moda. São imagens (como a que ilustra a nota), de Bob Wolfenson, que eternizam os bastidores do mundo fashion. Aparecem estilistas, designers, modelos, maquiadores, cenógrafos, entre outros – sempre em um clima de interação.