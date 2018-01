SP vai ter agência municipal de cinema

Por ADRIANA FERRAZ

A gestão de Fernando Haddad (PT) lança amanhã o projeto da SP Cine, uma agência municipal de fomento ao cinema. Esperada pelo setor há mais de dez anos, a empresa já conta com orçamento previsto para o próximo ano. Segundo informado por representantes da Secretaria Municipal da Cultura a vereadores, durante reunião de líderes realizada ontem à tarde na Câmara Municipal, há R$ 25 milhões reservados para o projeto. O lançamento será às 10h, na Praça das Artes, centro da capital, e deve contar com as presenças do governador Geraldo Alckmin (PSDB) e a ministra da Cultura, Marta Suplicy (PT). A criação da SP Cine exigirá aprovação dos parlamentares. A proposta deve ser encaminhada à Casa nos próximos dias, com modelo semelhante à Rio Filme, agência de fomento de cinema do Rio de Janeiro, já em atividade. Se aprovada neste ano, a empresa paulistana deve ser implementada no primeiro semestre de 2014.