FOTO: REPRODUÇÃO

Esta é a quinta vez que um papa vem ao Brasil – João Paulo II esteve três vezes no País e Bento XVI, uma. A cidade de São Paulo recebeu um sumo pontífice da Igreja Católica apenas duas vezes: em 1980, João Paulo II ficou hospedado no Mosteiro de São Geraldo, na região do Morumbi; em 2007, Bento XVI foi acolhido pelo Mosteiro de São Bento, no centro.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 26 de julho de 2013