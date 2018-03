SP no teatro

OLHA SÓ…

Começa na quinta, na sede Roosevelt da SP Escola de Teatro (Praça Roosevelt, 210, Consolação, Tel.: 11 2292-7988), uma oficina que pretende ensinar a pensar a cidade como objeto a ser documentado teatralmente. Grátis, as aulas vão até o dia 10.

Professor. O curso, chamado de Oficina de Escrita na Cidade, será ministrado pelo dramaturgo português Jorge Louraço Figueira, integrante da companhia O Teatrão, de Coimbra. Ele também é professor da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, da cidade do Porto, e crítico de teatro do jornal português Público.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 1º de outubro de 2012

