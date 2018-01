SP ganha 3º ponto para bikes

Terceiro bicicletário viabilizado mediante parceria entre a Prefeitura e o Itaú, a unidade próxima ao Metrô Paraíso entrou em operação há um mês e tem registrado uma média de 81% de uso de sua capacidade – de 52 vagas – no dia a dia. O pico dos estacionamentos ocorre das 7h às 10h e das 16h às 19h. Na média, a bike fica por lá cerca de 8h – ou seja, as pessoas a deixam para trabalhar. O uso é grátis. O funcionamento é nos moldes dos bicicletários do Largo da Batata, instalado em 2014, e da Praça dos Arcos, aberto em 2015. No total, o sistema já soma 199 vagas para bicicletas em São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.