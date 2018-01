SP em cores

“Quem disse que São Paulo é cinza?”. Com essa premissa-provocação na cabeça, a paulistana Marina Baravelli, de 27 anos, tem usado a câmera do celular e uma conta no Instagram para provar que a cidade-selva-de-pedra tem, sim, muita cor, por favor. “Foi muito louco. Comecei a postar fotos com muitas cores no fim do ano passado. E as pessoas não paravam de perguntar se eu estava viajando, onde eu estava, se passava férias em Parati ou em Buenos Aires”, recorda ela.

Especialista em mídias sociais em uma agência de comunicação, Marina está levando a brincadeira a sério. “Vi que fotos de arquitetura com essa pegada minimalista estão em alta. Então, comecei a estudar fotografia e a buscar um caminho que fosse meu”, explica. Ela planeja continuar desvendando as cores paulistanas – e, em breve, quem sabe montar uma exposição com as fotos mais bacanas da empreitada. Para quem quiser conferir, o material pode ser acessado em oesta.do/coresdacidade.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 1º de agosto de 2014

