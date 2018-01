SP assustadora

__________________________________________

Um ônibus turístico, comissários de bordo e um guia cheio de histórias assustadoras sobre São Paulo. Esta é a receita do SP Haunted Tour, um passeio noturno de cerca de 2h pelas ruas do centro antigo da cidade. São dois trajetos pré-definidos. O primeiro passa pelo Cemitério da Consolação, Teatro Municipal, Viaduto do Chá, Largo São Francisco, Praça da Sé, Praça da Liberdade, Palácio da Justiça, Pátio do Colégio, edifícios Martinelli e Andraus e Castelinho da Rua Apa. O outro também tem Cemitério da Consolação, Teatro Municipal, Viaduto do Chá, Palácio da Justiça, Pátio do Colégio e Martinelli, mas passa ainda pelo Edifício Joelma, Câmara, Casa de Dona Yayá e Teatro Brasileiro de Comédia.

Os participantes não podem entrar nos locais – mas, quando o tempo está bom, há paradas para que todos “estiquem as pernas” e tirem fotos. “É uma forma diferente de encarar a cidade, onde nossas verdadeiras assombrações são as inquietações da mente humana e os problemas que fazem parte do dia a dia da metrópole”, afirma o jornalista Rogério Cantoni, idealizador do passeio. Custa R$ 90. O próximo está previsto para dia 26/9. Informações: www.sphtour.com.