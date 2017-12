Enfrentando dificuldades financeiras, a ONG Casa do Zezinho, projeto que funciona há 23 anos no Capão Redondo e que atende a crianças e jovens em situações de vulnerabilidade social, contará com a ajuda de um jantar beneficente. Será dia 29/5, às 20h, com toda a renda revertida para a instituição. Informações neste link.

