SOS Anhangabaú

Março será dedicado ao Vale do Anhangabaú. Esta é a ideia do projeto Caminhadas Noturnas, tours históricos e culturais com saídas grátis todas as quintas-feiras, às 20h, da escadaria do Teatro Municipal. De acordo com o idealizador do passeio, o empresário Carlos Beutel, “o que temos hoje na região é falta de zeladoria e conservação da área, tornando este cartão postal um local inóspito para uma convivência urbana alegre e saudável”.

Assim, os tours de março irão chamar a atenção para tais problemas – com explicações embasadas sobre a própria história da região.

Beutel conta que 40 voluntários estão debruçados sobre uma proposta para melhorar o Anhangabaú. Soluções simples, como voltar a colocar a fonte do Monumento a Carlos Gomes em funcionamento, restaurar o conjunto escultórico e arrendar a parte de baixo do Viaduto do Chá para estabelecimentos de alimentação. “A proposta é muito simples, com custo próximo de zero e impactos social e ambiental altamente positivos”, ressalta o empresário.