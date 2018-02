RESTAURANTE



Como já é tradição desde 2001, está aberta a (curta) temporada de sorvete de jabuticaba no restaurante Buttina (Rua João Moura, 976, Pinheiros). A sobremesa é feita com a produção das jabuticabeiras do quintal da casa, artesanalmente. Geralmente a safra dura pouco mais de um mês.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 26 de novembro de 2012

