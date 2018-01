Sorteio: quer ganhar um livro sobre o Teatro Municipal de SP?

Quem acompanha o blog (e a coluna publicada no caderno Divirta-se) já deve saber que temos um espaço interativo e bacana no Facebook (neste link aqui). Pois bem, é com alegria, satisfação (e muita honra) que vejo que estamos prestes a atingir a marca de 10 mil participantes por lá.

Isto: 10 mil.

Nunca imaginava que reuniríamos 10 mil pessoas para falar sobre a cidade, compartilhando ideias e sugestões. Sou agradecido a cada um que clicou em ‘curtir’ e, principalmente, aos que dedicam preciosos minutos de seus dias lendo, comentando e compartilhando as informações publicadas.

Portanto, teremos comemoração. Quando atingirmos a marca de 10 mil seguidores (alguns dias depois, mas anunciarei lá no Facebook antes!), vou sortear um exemplar do livro ‘Theatro Municipal de São Paulo – Histórias surpreendentes e casos insólitos‘, que escrevi em parceria com meu colega jornalista Vitor Hugo Brandalise. Para participar, basta curtir a página Paulistices.