O músico e radialista Ronoel Simões (1919-2010) tinha uma obsessão: canções tocadas ao violão, dedilhadas, sem paleta. E com cordas de nylon. Seis anos após a morte do colecionador, seu acervo de cerca de 50 mil itens – entre partituras, discos, DVDs e fitas K-7 e VHS – está sendo restaurado no Centro Cultural São Paulo, onde pode ser conferido por pesquisadores.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.