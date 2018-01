Sons do subsolo

__________________________________________

Pouca gente sabe, mas no subsolo do Auditório Ibirapuera, no parque homônimo, funciona uma escola de música brasileira voltada para adolescentes matriculados na rede pública municipal de ensino de São Paulo. É chamada de Escola do Auditório e oferece aulas teóricas e práticas a 170 alunos, atualmente. Comandam o projeto o maestro Nailor Proveta, diretor artístico e pedagógico, e o diretor geral Edson Natale.

O projeto original começou em 2002, com aulas semanais em escolas públicas da zona sul paulistana. Em 2005, a iniciativa foi transferida para o subsolo do Auditório, ganhando formato e nome que seguem até hoje. Ali, os jovens músicos contam com 15 salas de aula, saguão para ensaios e diferentes ambientes com infraestrutura acústica.

Três formações nasceram da escola: a Orquestra Furiosa do Auditório, a Orquestra Brasileira do Auditório e o Coro da Escola do Auditório. De hoje (6) a domingo (8), elas se apresentam no Itaú Cultural, com entrada grátis. Mais informações neste link.