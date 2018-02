Sons da mata

_____________________

A exuberância da natureza da Mata Atlântica podem ser conferidos no recém-lançado e-book Aves da Serra do Mar, disponível para download grátis. O livro traz detalhes de 40 espécies nativas da região, com informações gerais, fotos e vídeos – o sabiá-laranjeira, que ilustra esta nota, é uma das aves incluídas. É possível baixar tanto no iTunes quanto no Google Play. Também há uma versão para ser lida (e assistida) no computador.