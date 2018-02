OLHA SÓ…

Este é o tema central do espetáculo O Trem, o Vagão e a Moça de Luvas, que entra em cartaz no Teatro Ágora (Rua Rui Barbosa, 672, Bela Vista) no próximo sábado. Escrita por Xico Abreu e dirigida por Renato Rocha, a peça se passa em um vagão no último metrô da noite. Mais informações pelos telefones: (11) 3284-0290 e (11) 3141-2772.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 15 de outubro de 2012

