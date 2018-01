Sobre o Edifício Planalto

Em cartaz até 3/9, uma exposição conta a história do icônico Edifício Planalto, uma das obras da lavra do arquiteto autodidata João Artacho Jurado (1907-1983) em São Paulo. Na mostra, é possível conferir croquis iniciais do prédio e fotografias antigas (materiais do acervo da família de Jurado) e fotografias de profissionais (como a de Gal Oppido, acima). Alguns móveis cujo desenho é atribuído ao arquiteto também são expostos. ‘Edifício Planalto: 60 Anos de Cor em São Paulo’ está em cartaz no térreo do próprio prédio (R. Maria Paula, 279, Centro), com entrada gratuita.

