OLHA SÓ…



Foi uma cantoria contra as pilhas. Na tarde de sábado, um grupo de ativistas ambientais reuniu-se no Parque do Ibirapuera para uma inusitada flashmob – aquelas intervenções instantâneas. A fim de mostrar que dá para se divertir sem gastar energia elétrica, eles soltaram a voz e cantaram uma música previamente combinada.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 30 de agosto de 2010