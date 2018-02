Site sobre ruas, em novo endereço

HISTÓRIA



Foram quase 20 dias em que o Dicionário de Ruas ficou fora do ar – para desespero dos curiosos de plantão, que costumam recorrer ao site toda vez que se deparam com um logradouro público de nome diferente e querem saber o motivo do batismo. No último dia 20, a página na internet voltou a funcionar. Em endereço novo: www.dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br.

Criado em 2002, o Dicionário de Ruas conta com cerca de 45 mil endereços cadastrados. É um vistoso catálogo que procura desvendar as histórias por trás dos nomes das ruas, avenidas, praças, viadutos e demais logradouros públicos paulistanos.

A pesquisa e a manutenção do banco de dados são feitas pela Seção de Logradouros do Arquivo Histórico Municipal, departamento vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. O órgão afirma não ter registro oficial de quantos acessos o site tem por mês. De acordo com a Secretaria de Cultura, a mudança de endereço foi decorrente da troca do servidor.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 3 de outubro de 2011

