Site interativo traz fotos de SP

MEMÓRIA DA CIDADE



No ar desde o fim de janeiro, o site www.geoportal.com.br/memoriapaulista traz imagens históricas da cidade com uma proposta interativa. Uma foto aérea de 1958 com toda a cidade – que lembra muito a ferramenta do Google Maps – é a porta de entrada para um passeio pela São Paulo de antigamente. Funciona assim: clicando em pontos da cidade, o usuário consegue visualizar fotos antigas daquele endereço. Mas a experiência não termina aí. O internauta também é convidado a revirar seus baús atrás de velhos álbuns de fotografias e a postar as imagens nos locais correspondentes. A ideia é construir uma galeria coletiva gigantesca de imagens de antigamente.

O cadastro no site é gratuito. Basta informar o nome completo, e-mail e criar uma senha. Não existe limite para a quantidade de fotos a ser postada. A recomendação é que as fotos sejam datadas até 1980. Valem imagens da capital paulista e de outras cidades da região metropolitana, como Diadema, Guarulhos, Mauá, Osasco, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Taboão da Serra.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 4 de fevereiro de 2013

