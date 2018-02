Sistema viário ou Sistema Solar?

UNIVERSO NO GUIA DE RUAS



Quer ir para Marte? Está logo ali, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Prefere Netuno (foto acima)? Fica em São Mateus, no extremo leste da cidade, a 500 metros da Rua Terra. Que tal Júpiter, o maior dos planetas do Sistema Solar? Fica pertinho do Parque da Aclimação, no bairro homônimo.

Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno… Pelas ruas da capital paulista há homenagens a todos os oito planetas que giram em torno do Sol. E até a Plutão – que deixou de ser planeta em 2006, quando a União Astronômica Internacional o “rebaixou” –, que tem uma rua com seu nome também em São Mateus, pertinho da Rua Netuno, da Rua Lua, da Rua Sol e da Avenida Satélite.

O distrito da zona leste, aliás, é o campeão paulistano no quesito astronomia. Também há por ali vários logradouros que homenageiam constelações – como a Rua Sagitário e a Rua Órion – estrelas – como a Rua Castor e a Rua Antares – ou outras formações astronômicas, como a Rua Nebulosas, em referência às nuvens de poeira, hidrogênio e plasma, existentes no espaço.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 26 de março de 2012

