Sínodo dos Bispos: integração aos casais em segunda união liderou oposição

Os três trechos do texto final do Sínodo dos Bispos sobre a Família que despertaram maior oposição dos religiosos participantes foram justamente os que tratam da integração dos divorciados em segunda união – parágrafos 84, 85 e 86, respectivamente com 72, 80 e 64 votos contrários. Para ser aprovado, era necessário dois terços de aceitação dos padres sinodais, ou seja 177 votos favoráveis de 265 presentes.

O único parágrafo que menciona a questão dos homossexuais teve 37 votos contrários. Dos 94 parágrafos do texto final do Sínodo, apenas cinco não tiveram nenhum voto contrário.

Em discurso proferido no sábado aos padres sinodais, papa Francisco cobrou união. “Encerrar o Sínodo significa voltar realmente a ‘caminhar juntos’ para levar a toda a parte do mundo a luz do Evangelho”, afirmou.