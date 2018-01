__________________________________________

Neste mês, São Paulo recebeu mais de 2 mil diretores de Centros de Formação de Condutores do Estado. Eles participaram de um treinamento para o uso de simulador, realizado por uma das empresas homologadas pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Aulas no simulador serão obrigatórias para quem for tirar carta de motorista.