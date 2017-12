Simbora Simba

Entre os mais de 50 atores que brilham no espetáculo ‘O Rei Leão’, em cartaz até o fim do ano no Teatro Renault, estão 11 sul-africanos. Eles são membros do coro, moram em apartamentos alugados no Jardim Paulista – dez no mesmo prédio – e aproveitam o escasso tempo livre para conhecer um pouco de São Paulo.

“Gostei da cidade. Antes de vir para cá, imaginava que fosse igual ao Rio, com praias por toda parte”, conta Nhlanhla Ngobeni (lê-se Clan Clan Nhôgobeni), que faz o cover de Mufasa. Do grupo, ele é um dos mais fluentes em português – todos têm aulas semanais do idioma. “A cada dia melhoro minha pronúncia”, comenta. “Mas no supermercado ainda uso o meu celular para acessar o tradutor do Google. O engraçado é que às vezes ele dá as piores respostas.”

Portia Manyike, que faz cover de Rafiki, anda deslumbrada com a gastronomia paulistana. “Amo feijoada – tornou-se meu prato preferido por aqui ”, diz ela. “São Paulo é uma belíssima cidade. Tenho gostado cada vez mais.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 24 de maio de 2013

Tem Twitter? Siga o blog