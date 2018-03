Memorial da América Latina, Estação da Luz, Edifício Altino Arantes, Auditório Ibirapuera, Masp e outras construções-símbolo de São Paulo estão no quadro acima, uma homenagem do artista plástico Lobo Pop Art à cidade que completou 457 anos no dia 25.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 31 de janeiro de 2011

Tem Twitter? Siga o blog